Озвучена неожиданная польза пива

Новые исследования показали, что у мужчин, выпивающих за ужином бутылку пива, более здоровый кишечник и в организме больше полезных бактерий, что может помочь в борьбе с диабетом и сердечными заболеваниями.Исследования показали, что пиво может быть более эффективным средством для похудения по сравнению с вином. Оно содержит меньше калорий и изо-альфа-кислоты, положительно влияющие на метаболизм жиров и глюкозы. Кроме того, ксантогумол в пиве может препятствовать набору веса.Кроме того, мужчины, пьющие от одной до двух банок пива в день, имеют более высокую минеральную плотность костей по сравнению с теми, кто не употребляет алкоголь. Дело в том, что пиво, богатое полифенолами, способно снижать риски заболеваний, включая диабет и ожирение.Некоторые исследования показывают, что умеренное потребление пива три-четыре раза в неделю связано со снижением риска диабета 2 типа. Мужчины, употребляющие 1–6 банок пива в неделю, снижают риск развития диабета на 21 процентов.

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