Врач Кондрахин: альпинизмом могут заниматься только абсолютно здоровые люди
«В горах разреженный воздух, у человека должна быть потрясающая физическая выносливость. Поэтому если у вас есть какое-то минимальное заболевание или ослаблен иммунитет, то вероятность успешного восхождения будет катастрофически низкой. Если ваш соматический организм (то есть внутренние органы) не очень здоров, то восхождение может стать последним», — предупредил специалист.
8 октября стало известно, что в Непале погибли пятеро россиян, сорвавшись с одной из самых смертоносных гор мира. Изначально они должны были покорять вершину вшестером, но шестой альпинист, испугавшись, отказался и остался единственным выжившим из группы.
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