Врач раскрыла, чем полезна медитация

Медитация помогает при депрессии и проблемах со сном. Как именно духовная практика влияет на физическое здоровье, рассказала врач-реабилитолог Светлана Малиновская.«Психическое и психологическое состояние человека нередко связано с окружающей его обстановкой», – заявила она.Медитация не является полноценной заменой традиционной терапии, но может стать хорошим дополнением к лекарствам. Эта практика помогает людям с депрессией и другими расстройствами настроения, а также тем, кто страдает от проблем со сном.«Тело и разум во время медитации расслабляются, устраняется поток смешавшихся в голове мыслей, которые обычно и вызывают хронический стресс», – сказала Малиновская.Ежедневные медитации положительно сказываются на уровне внимания и мышления. Более того, они способны изменить структуру мозга, развивая умственный потенциал человека. Достичь выраженного результата можно, добавив к этой практике правильное питание и физнагрузки.Врач подчеркнула, что медитация – это не способ лечения, а только практика для улучшения качества жизни, передает Общественная Служба Новостей.

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