Нужны пищевые волокна: врач Смирнова посоветовала продукты для работы «ленивого» кишечника
«Ленивый» кишечник – распространенная среди современных людей проблема. Ее ключевой признак – отсутствие регулярного опорожнения и запор, возникающие из-за недостаточной активности пищеварительного тракта, плохой перистальтики, застойных явлений.
Врач Смирнова констатировала: такая проблема тесно связана с малоподвижностью и неправильным питанием, в котором слишком мало чистой воды и клетчатки. Чтобы кишечник нормально работал, организм ежедневно должен получать клетчатку в количестве около 30 граммов.
О том, что для активной работы пищеварительной системы и профилактики «ленивого» кишечника нужны пищевые волокна (это и есть клетчатка), Смирнова сообщила в своем телеграм-канале.
«Это проблема большинства пациентов – люди не привыкли обращать внимание на содержание пищевых волокон в продуктах. Многие из нас не потребляют даже половины ежедневной нормы клетчатки, являющейся крайне важным элементов питания», - постулировала врач.
Чтобы получать достаточно пищевых волокон, медик посоветовала ввести в рацион несколько продуктов. В частности, цельную овсяную крупу, фасоль (и другие бобовые), авокадо.
«В 100 граммах сухой овсяной крупы содержится 10 граммов клетчатки. Столько же пищевых волокон можно получить из фасоли. Чуть меньше (7 граммов) содержится в авокадо», - уточнила специалист.
Смирнова обратила внимание на то, что 30 граммов клетчатки – это порядка 400-500 граммов овощей и фруктов в день.
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