Ученые назвали три лучших продукта утром, которые снижают сахар в крови

Чтобы поддерживать уровень сахар в норме, снижая тем самым риски развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, медики рекомендуют начинать день с правильного завтрака, который включает белок, полезные жиры и сложные углеводы.Насытить организм полезными жирами и клетчаткой в первый прием пищи поможет авокадо."Содержащиеся в авокадо жиры дольше сохраняют чувство сытости, тем самым уменьшая желание перекусить", - также уточнили исследователи.Второй полезный продукт для завтрака - овсянка. Бета-глюкановое волокно в составе продукта замедляет переваривание и скорость усвоения питательных веществ. Оптимально выбирать овес с минимальной обработкой. Чем она меньше, тем лучше воздействует продукт на уровень сахара в крови. Ученые выяснили, что добавление в кашу черники также способствует регуляции уровня сахара."Начните свой день с тарелки овсянки. Дополнительным источником питательных веществ могут стать фрукты или ягода", - уточнили медики.Третий продукт - какао."Доказано, что какао-порошок без сахара оказывает положительное влияние на уровень сахара в крови. Флавоноиды в продукте способствуют улучшению чувствительности к инсулину и помогают регулировать уровень глюкозы", - отметили специалисты.

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