Ученые назвали три лучших продукта утром, которые снижают сахар в крови
Насытить организм полезными жирами и клетчаткой в первый прием пищи поможет авокадо.
"Содержащиеся в авокадо жиры дольше сохраняют чувство сытости, тем самым уменьшая желание перекусить", - также уточнили исследователи.
Второй полезный продукт для завтрака - овсянка. Бета-глюкановое волокно в составе продукта замедляет переваривание и скорость усвоения питательных веществ. Оптимально выбирать овес с минимальной обработкой. Чем она меньше, тем лучше воздействует продукт на уровень сахара в крови. Ученые выяснили, что добавление в кашу черники также способствует регуляции уровня сахара.
"Начните свой день с тарелки овсянки. Дополнительным источником питательных веществ могут стать фрукты или ягода", - уточнили медики.
Третий продукт - какао.
"Доказано, что какао-порошок без сахара оказывает положительное влияние на уровень сахара в крови. Флавоноиды в продукте способствуют улучшению чувствительности к инсулину и помогают регулировать уровень глюкозы", - отметили специалисты.
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