«Боль в мышцах ног во время сна»: врач Галкин назвал неочевидные симптомы сахарного диабета

Врач Андрей Галкин: сахарный диабет часто не имеет специфических симптомов, и его проявления путают с другими нарушениями.Врач Галкин предупредил:«Зачастую сахарный диабет развивается бессимптомно, поэтому пациенты узнают о нем уже на запущенной стадии».Медик констатировал, что человеческий организм во многих случаях сигнализирует о патологии такими изменениями в своей работе, которым не придают значения, или неправильно интерпретируют. Подобные неспецифичные признаки диабета возникают в тесной связи с повышением уровня сахара в крови и попытками организма избавиться от его излишков.Галкин подчеркнул, что неочевидные симптомы сахарного диабета заболевания появляются в ночное время. Врач назвал их:Частые позывы к мочеиспусканию, заставляющие человека просыпаться (с мочой выводится лишний сахар);Чувство стягивания и боль в мышцах ног во время сна (возникают как последствие скачков сахара);Апноэ во сне (прежде всего, у тех, кто имеет лишний вес);Ночные пробуждения с ощущением нехватки воздуха.Обильное потоотделение ночью;Головная боль после пробуждения от сна.При подозрении на диабет необходимо обращаться к врачу. Заболевание диагностируется по результатам анализов крови, которые делаются натощак и после еды.

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