«Боль в мышцах ног во время сна»: врач Галкин назвал неочевидные симптомы сахарного диабета
Врач Галкин предупредил:
«Зачастую сахарный диабет развивается бессимптомно, поэтому пациенты узнают о нем уже на запущенной стадии».
Медик констатировал, что человеческий организм во многих случаях сигнализирует о патологии такими изменениями в своей работе, которым не придают значения, или неправильно интерпретируют. Подобные неспецифичные признаки диабета возникают в тесной связи с повышением уровня сахара в крови и попытками организма избавиться от его излишков.
Галкин подчеркнул, что неочевидные симптомы сахарного диабета заболевания появляются в ночное время. Врач назвал их:
Частые позывы к мочеиспусканию, заставляющие человека просыпаться (с мочой выводится лишний сахар);
Чувство стягивания и боль в мышцах ног во время сна (возникают как последствие скачков сахара);
Апноэ во сне (прежде всего, у тех, кто имеет лишний вес);
Ночные пробуждения с ощущением нехватки воздуха.
Обильное потоотделение ночью;
Головная боль после пробуждения от сна.
При подозрении на диабет необходимо обращаться к врачу. Заболевание диагностируется по результатам анализов крови, которые делаются натощак и после еды.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
https://www.medikforum.ru - Добавил gorizont в категорию Разное
Добавить комментарий