Даже если ВИЧ не определяется, он может передаваться через грудное молоко

В первом отчете такого рода исследователи из Университета Буэнос-Айреса оценили резервуар ВИЧ в клетках грудного молока двух женщин, живущих с ВИЧ (ЖЖВ), которые успешно проходили долгосрочное лечение. Хотя исследователи не обнаружили никаких признаков нетронутого или активного ВИЧ, которые могли бы потенциально вызвать заражение у других, риск передачи через грудное молоко нельзя было полностью исключить.По словам исследователей, исследования, подобные этому, становятся все более важными, поскольку рекомендации по кормлению младенцев для людей с LWH продолжают меняться.Идея, что "Неопределяемый = Непередаваемый" (U=U) означает, что люди с ВИЧ, имеющие неопределяемую вирусную нагрузку, не могут передавать вирус. Однако этот принцип пока не доказан для грудного вскармливания, поскольку риск передачи все еще очень мал.В течение многих лет руководящие принципы в богатых странах были сосредоточены на том, чтобы избегать любого риска, даже крошечного, путем не поощрять грудное вскармливание для людей с ВИЧ. В последнее время руководящие принципы, такие как швейцарские и американские, начали учитывать важность принятия информированных совместных решений между пациентами и врачами.Исследователи оценили свободный вирус и связанную с клетками ДНК ВИЧ в грудном молоке в течение первых семи недель лактации у исключительного элитного контролера с девятью годами спонтанного вирусного контроля, у женщины с ВИЧ, получающей АРТ с неопределяемой вирусной нагрузкой в течение более пяти лет, и у контрольной пациентки.У женщин с ВИЧ были обнаружены очень низкие уровни клеточной ДНК ВИЧ (от 0,08 до 0,74 копий ДНК ВИЧ на миллион клеток); проанализировав 14 миллионов клеток элитного контроллера, исследователи не обнаружили провируса ВИЧ путем полноразмерного индивидуального провирусного секвенирования, а в 11 миллионах клеток женщины, длительно получавшей долутегравир, они обнаружили только четыре дефектные копии ВИЧ с большими внутренними делециями.По мнению авторов, эти данные обнадёживают и подтверждают пересмотренные рекомендации по вскармливанию младенцев людьми, живущими с ВИЧ, в условиях высоких ресурсов.

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