Специалисты напомнили, почему нужно есть клетчатку
Клетчатка участвует во многих процессах организма. Она способна нормализовать уровень холестерина в крови, поддерживать активность полезной микрофлоры кишечника. Кроме того, достаточные объемы клетчатки улучшают работу пищеварительной системы, что защищает ЖКТ от многих заболеваний.
Найти же эти элементы можно во многих доступных продуктах. К ним относятся продукты из цельнозерновой муки, отруби, овощи, фрукты, орехи и семена. Также клетчатка содержится в некоторых ягодах, таких как черника, клюква и смородина.
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