Врач призвала некоторых россиян отказаться от творога
По словам врача, людям с больными почками следует есть меньше белка, в том числе творога. Чрезмерное потребление творога провоцирует нарушение обмена витаминов, нервное перевозбуждение и накопление мочевой кислоты, а ее соли откладываются в хрящах, суставах и других тканях, объяснила гастроэнтеролог.
Сухорукова также рекомендовала исключить из рациона творог людям с сахарным диабетом второго типа из-за его высокого гликемического индекса. Кроме того, необходимо отказаться от творога при непереносимости лактозы и чувстве дискомфорта после его употребления.
Врач добавила, что здоровым людям не стоит исключать творог из рациона, так как он содержит витамины А и D, которых нет в растительных жирах.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил valyuha в категорию Разное
Добавить комментарий