Врач объяснил, что на самом деле делает гречка с кровью и сосудами
По словам врача, гречка богата железом, которое задействовано в образовании гемоглобина. Однако это не говорит о том, что продукт способен сгущать кровь, подчеркнул врач.
Вместе с тем особенно ценным и полезным продуктом гречку делает в том числе рутин (витамин P), способствующий укреплению и увеличению гибкости сосудов. Более того, существуют исследования, которые показали, что рутин может снизить риск образования тромбов, положительно воздействуя на кровь.
"В этом контексте гречка может считаться продуктом, который улучшает циркуляцию крови", - отметил Рустем Садыков .
Он уточнил, что такое свойство можно косвенно отнести к положительному влиянию продукта на разжижение крови.
В пользу того, что гречка благотворно воздействует на сосуды, сердце, снижает риск тромбообразования говорит и то, что она богата клетчаткой и магнием.
В любом случае, заботясь о своем питании, важно осознавать, что влияние пищи на кровь зависит не только от одного продукта, но и от общего рациона, заключил гастроэнтеролог.
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