Врач объяснил, что на самом деле делает гречка с кровью и сосудами

Некоторые люди отказываются от употребления гречки, считая, что продукт сгущает кровь. Есть ли у него такое свойство, как он влияет на сосуды и риски тромбообразования, объяснил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Рустем Садыков.По словам врача, гречка богата железом, которое задействовано в образовании гемоглобина. Однако это не говорит о том, что продукт способен сгущать кровь, подчеркнул врач.Вместе с тем особенно ценным и полезным продуктом гречку делает в том числе рутин (витамин P), способствующий укреплению и увеличению гибкости сосудов. Более того, существуют исследования, которые показали, что рутин может снизить риск образования тромбов, положительно воздействуя на кровь."В этом контексте гречка может считаться продуктом, который улучшает циркуляцию крови", - отметил Рустем Садыков .Он уточнил, что такое свойство можно косвенно отнести к положительному влиянию продукта на разжижение крови.В пользу того, что гречка благотворно воздействует на сосуды, сердце, снижает риск тромбообразования говорит и то, что она богата клетчаткой и магнием.В любом случае, заботясь о своем питании, важно осознавать, что влияние пищи на кровь зависит не только от одного продукта, но и от общего рациона, заключил гастроэнтеролог.

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