Минимум соли, отказ от сладкого: врач Ишбаева ответила, каким должен быть рацион после 50 лет

Врач-терапевт Дилфуза Ишбаева: в возрасте после 50 лет крайне важно ограничивать употребление соли, сладкого и спиртного.Врач Ишбаева констатировала: рацион питания людей после 50 лет должен определенным образом корректироваться.«С возрастом в организме как мужчин, так и женщин снижаются обменные и энергозатратные процессы. С учетом этого питание должно быть сбалансированным, сниженным по калорийности, но в то же время содержать все необходимые питательные вещества, витамины и минералы, особенно кальций», - рассказала терапевт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».После 50 лет из-за естественного замедления обмена веществ для многих людей становится актуальной проблема появления лишнего веса. Врач ответила, какой должна быть калорийность рациона, чтобы не допустить избыточного жироотложения.При сидячей работе или постоянном передвижении на автомобиле – около 1600 килокалорий в день.При физически активной работе или общей подвижности, занятиях спортом – около 1800 килокалорий.При физически тяжелой работе или интенсивных тренировках (не меньше часа ежедневно) – около 2 000 килокалорий.Также специалистка посоветовала ограничивать потребление соли и отказываться от сладкого.«Натрий — жизненно важный микроэлемент, но в привычном рационе его зачастую слишком много. Это перегружает почки, вызывает отеки и повышает артериальное давление. От сладкого лучше отказаться, поскольку с возрастом возрастает риск развития сахарного диабета и избыточного веса», - поделилась Ишбаева.Помимо этого людям после 50 лет медик порекомендовала ограничить употребление алкоголя. В ежедневном рационе, добавила эксперт, должны присутствовать овощные салаты и хотя бы один фрукт. Также важно, чтобы в питании присутствовали источники йода. Врач заявила: дефицит йода ведет к ослаблению памяти, ухудшению прочности стенки сосудов, проблемам с щитовидной железой, снижению иммунитета.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки