Соль и сахар, серьезные патологии: врач Девицкая указала на частые причины отеков

Врач-эндокринолог Екатерина Девицкая: отеки вследствие задержки жидкости могут вызываться избытком не только соли, но и сахара.Врач Девицкая указала на частые причины отеков. Одной из наиболее распространенных она назвала задержку жидкости, возникающую в организме из-за большого количества поедаемой соли. Специалист констатировала: чтобы уменьшить количество этой специи в рационе, следует отказаться от привычки досаливать еду в своих тарелках.Девицкая обратила внимание на то, что провокатором отеков бывает не только соль, но и сахар, которым богато ежедневное меню людей. Специалист предупредила: часто возникающая отечность у любителей разнообразных сластей и десертов может говорить о развитии инсулинорезистентности, тесно связанной с развитием диабета.«Чем больше сладкого, тем больше вырабатывается инсулин и тем выше риск резистентности к нему. Ограничьте вкусности к чаю — и через семь-десять дней увидите результат», - посоветовала медик в своем Telegram-канале.Также врач указала на причины отеков в виде серьезных патологий. Фактором их возникновения, к примеру, могут быть проблемы с щитовидной железой. Кроме того, провокаторами отечности бывают сердечная, печеночная или почечная недостаточность, гормональные нарушения. Если при минимизации сои и сахара человека все равно преследуют отеки, ему необходимо обратиться к врачу и обследоваться, подчеркнула эксперт.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки