Врач Гильмутдинова: существуют четыре метода детоксикации организма
«Из медицинских методов поддержки детоксикации стоит отметить инфузионную терапию с введением янтарной и альфа-липоевой кислот, тиосульфата натрия. Это метод лечения, основанный на введении в кровоток различных растворов определённого объема и концентрации с целью коррекции патологических потерь организма или их предотвращения», — рассказала врач.
Также существует гидроколонотерапия, это промывание толстого кишечника с целью детоксикации организма. Во время процедуры через толстую кишку проходит большое количество воды, вместе с ней выводятся каловые массы и патогенные микроорганизмы.
«Кроме того, нужно отметить лечебный плазмаферез, плазмосорбцию и плазмофильтрацию. Лечебный плазмаферез направлен на удаление жидкой части крови – плазмы, являющейся основным носителем избыточно циркулирующих патологических веществ при различных заболеваниях – ее фильтрацию и возвращение в организм. Плазмосорбция и плазмофильтрация — разные методы очищения плазмы, которые выбирает врач в зависимости от состояния пациента», — отметила доктор.
Кроме того, для борьбы с токсинами биологической природы используют химические, биохимические и фармакологические препараты.
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