Лучшая каша для женской молодости: названо блюдо, которое помогает выработке коллагена

Когда речь заходит о полезных кашах, большинство сразу вспоминает овсянку и гречку. Однако есть еще одна крупа, которую стоит употреблять хотя бы раз в неделю, особенно женщинам.Пять лет назад японские ученые провели эксперимент на мышах. Одних грызунов они посадили на рисовую диету, а других — на ячменную. Испытание показало: потребление ячменя продлило продолжительность жизни лабораторных животных примерно на четыре недели. Оказалось, что эта крупа подавляет повышение сахара в крови и снижает концентрацию «плохого» холестерина.А еще ячмень широко используется в русской кухне. Из него готовят перловую кашу, причем особенно полезна эта каша для женщин.«Перловка содержит аминокислоту лизин, необходимую для синтеза коллагена — белка, который составляет основу соединительных тканей», — рассказывает «Доктору Питеру» врач-диетолог Рустем Садыков.Увеличение выработки коллагена, в свою очередь, повышает эластичность кожи и уменьшает образование морщин.«Лизин — это пептид, который широко используется в области ухода за кожей. Исследования показали, что эта аминокислота улучшает внешний вид кожи, способствует заживлению ран и регенерации, а также обладает значительным антиоксидантным и противовоспалительным действием», — говорится в исследовании Университета Цинхуа (Китай).«Однако сама по себе перловка не является непосредственным источником коллагена, — подчеркивает Рустем Садыков. — Но эта каша способствует общему здоровью организма, что также косвенно может влиять на продукцию коллагена».По словам врача, перловка богата клетчаткой, которая помогает нормализовать пищеварение, предотвращает запоры и снижает уровень холестерина в крови.«Это особенно важно для женщин, так как проблемы с желудочно-кишечным трактом и повышенный холестерин являются распространенными явлениями», — говорит Рустем Садыков.Кроме того, перловая каша содержит множество витаминов и минералов, включая витамины группы В, магний, фосфор, железо и цинк.«Витамины группы В важны для нервной системы, магний помогает регулировать кровяное давление, а железо необходимо для предотвращения анемии. Цинк же играет важную роль в иммунной системе и репродуктивном здоровье женщин», — объясняет врач.Ошибка в приготовлении перловки, из-за которой она теряет всю пользу«Многие считают, что перловка — „пустая“ каша, которая плохо усваивается. Это не совсем так, — говорит Рустем Садыков. — Для лучшего усвоения перловку необходимо достаточно долго варить, до полной готовности, чтобы крахмал стал более доступным для организма».Недоваренная перловка действительно может вызывать дискомфорт в желудке. Правильно приготовленная перловая каша легко переваривается и прекрасно усваивается.Перловка полезна для всех. Однако людям с с заболеваниями желудочно-кишечного тракта следует употреблять эту кашу с осторожностью и в небольших количествах.«Также следует помнить, что избыточное употребление любой крупы может привести к негативным последствиям», — предупреждает врач.Как лучше есть перловкуКашу можно варить с молоком, водой, добавлять овощи, грибы, мясо или рыбу.«Нет строгих рекомендаций, главное — употреблять ее в рамках сбалансированного питания», — говорит эксперт.Продукты для молодости кожи, которые стоит добавить в женский рационДля восполнения уровня коллагена Рустем Садыков советует обратить внимание на источники коллагена.Бульоны на костях — один из лучших источников коллагена.«При длительной варке костей и соединительных тканей высвобождаются коллагеновые белки, которые затем можно употреблять в жидком виде», — говорит врач.Мясо, особенно с высоким содержанием соединительных тканей, такое как говядина, свинина и птица.Рыба и морепродукты, в частности кожа рыбы и моллюски, также содержат коллаген.Коллагеновые порошки могут быть получены из различных источников (гидролизованный коллаген из говядины, свинины или рыбы). Они легко усваиваются организмом.Капсулы и таблетки с коллагеном, но их эффективность может варьироваться.«Растительные продукты не содержат коллагена, но они могут способствовать его синтезу. Например, продукты, богатые витаминами C, E и A, а также антиоксидантами, помогают организму производить коллаген. К таким продуктам относятся цитрусовые, ягоды, зелень, орехи и семена», — говорит Рустем Садыков.

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