Какие симптомы говорят о проблемах с сердцем? Некоторые могут удивить

Боль в груди, сердцебиение — эти симптомы могут указывать на проблемы с сердцем. Но есть целый ряд жалоб, которые вроде не имеют отношения к сердцу, но врачи обращают на них внимание, и вот почему.Самая частая жалоба, с которой пациент приходит к врачу, подозревая проблемы с сердцем, это боль в грудной клетке любой интенсивности и локализации. Она может распространяться на верхний плечевой пояс, челюсти, в область желудка, спину, под лопатку с онемением и возможной потерей локальной чувствительности пальцев рук, челюсти, лица.Но это не единственный сердечный симптом, который требует медпомощи. Есть менее типичные. О них «Доктору Питеру» рассказала Ольга Любавина, врач-кардиолог, терапевт клиники «АБИА».Высокое давлениеГораздо реже мы торопимся лечить гипертонию, даже зная о высоких цифрах артериального давления, если она нас не беспокоит. Но мало кто задумывается, что не леченная артериальная гипертензия вызывает серьезные осложнения — например, мерцательную аритмию (фибрилляция предсердий). Это распространенный вид аритмии, которую человек может не ощущать.Некоторые люди с мерцательной аритмией могут даже не ощущать какие-то изменения в состоянии своего организма, а болезнь можно выявить совершенно случайно, проведя ЭКГ. А у других наоборот: они чувствуют, что с сердцем что-то не так: сердечные сокращения становятся то частыми, то медленными, нерегулярными — человеку некомфортно.Дрожь и трепет в грудиНекоторые пациенты описывают свои ощущения как трепет в груди или дрожь в области сердца. Также могут возникать такие симптомы, как головокружение, повышенное потоотделение, озноб, а также болезненные ощущения или давление в сердечной области. Так проявляет себя фибрилляция предсердий. Наиболее опасное осложнение, с которым могут столкнуться пациенты с этим заболеванием, — инсульт.В случае мерцательной аритмии кровь задерживается в сердце, поскольку предсердия сокращаются нерегулярно и недостаточно эффективно. Это замедление приводит к образованию тромба в застоявшейся крови. Если тромб оторвется и попадет в кровоток, он может достичь головного мозга, вызывая нарушения кровоснабжения и приводя к инсульту. Такое состояние может иметь серьезные последствия, включая риск инвалидности или летальный исход.В группе риска люди, уже перенесшие инсульт или транзиторное нарушение мозгового кровообращения; пациенты старше 75 лет; люди, страдающие АГ, сердечной недостаточностью или сахарным диабетом.Сердечный кашельСимптоматика схожа с бронхитом, но приступы не приносят облегчения, так как не выделяется мокрота. Кашель сухой, изнуряющий, может возникать при любых физических нагрузках и в горизонтальном положении, может сопровождаться прерывистым дыханием и одышкой, причем одышка сильнее выражена в ночное время.Симптомы нарастают, так как при заболеваниях сердца нарушается кровоснабжение легких, возникает застой жидкости и повышается давление в сосудах легких. Особенно при наличии клапанных пороков сердца (врожденных и приобретенных), при воспалительных заболеваниях сердца (миокардиты, перикардиты, эндокардиты), на фоне атеросклероза и артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца, после перенесенного инфаркта миокарда. Сердечный кашель лежит в основе развития и сердечной недостаточности.Отеки и одышкаОни могут быть как проявлением ишемической болезни сердца, эквивалентом стенокардии, так и возможной сердечной недостаточности, если при обследовании у флеболога, пульмонолога патологии не выявлено. Должны настораживать жалобы на необъяснимую головную боль, головокружения, чувство предобморочного состояния, повышенную утомляемость на работе и дома, желание отдохнуть после привычных нагрузок, уменьшение веса без видимых причин.Нельзя исключать также при появлении одышки и аритмии анемию железодефицитную или смешанного генеза с выраженным дефицитом железа и/или необходимых витаминов, электролитов крови.Важно знать: редкая болезнь сердцаНесмотря на, казалось бы, редкое заболевание, все чаще стали диагностировать такую тяжелую патологию, как амилоидная кардиомиопатия — амилоидоз сердца. Клинические проявления, позволяющие заподозрить его: наличие сердечной недостаточности с сохранной фракцией выброса, отсутствие ответа на терапию ХСН, синдром запястного канала или стеноз позвоночного канала, дисфункция вегетативной нервной системы. Обычно это бывает в возрасте старше 18 лет.При подозрении на эту кардиомиопатию пациента направляют в специализированные центры диагностики, где возможно будет провести сцинтиграфию миокарда с пирофосфатом технеция для подтверждения диагноза (амилоидоза).Надо обследоватьсяВсегда необходимо помнить, что нельзя начинать лечение по совету из Интернета. Появление новых жалоб или ухудшение общего самочувствия в динамике при уже установленном заболевании — основание для обращения к врачу.Начинаем с анализов мочи и крови, инструментальных тестов — ЭКГ, эхо-КГ в покое, по показаниям — стресс-эхо-КГ (при нагрузке), суточного ЭКГ (холтер) и АД-мониторирования, проведения коронароангиографии (КАГ) или МСКТ — коронарографии по рекомендации кардиолога для уточнения диагноза.

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