Врач раскрыл главный симптом сердечной недостаточности
Недостаточный сердечный выброс приводит к малому поступлению кислорода в ткани и органы, что проявляется одышкой и быстрой утомляемостью. Скопление крови, поступающей в левую часть сердца, приводит к застою в легких и затруднению дыхания, одышке, — рассказал врач.
Скопление крови, приходящей в правую половину сердца, ведет к застою в печени, ногах и других частях тела. Терещенко также добавил, что при сердечной недостаточности, как правило, имеется и левожелудочковая, и правожелудочковая недостаточность.
До этого врач-кардиолог Илкин Гасанов сообщил, что гипертония может привести к атеросклерозу, инфаркту миокарда и инсульту. Повышенное артериальное давление способно стать причиной ишемической болезни сердца, энцефалопатии и сердечной недостаточности, заключил специалист.
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