Эндокринолог Павлова рассказала, сколько яиц в день защитят от деменции

Специалисты часто включают в диету яйца, отмечая пользу этого продукта. Как выяснилось, они способны даже защитить от деменции. Эндокринолог Зухра Павлова поделилась результатами исследований китайских и британских ученых, рассказав, сколько яиц понадобится, чтобы сохранить свои когнитивные способности.Всего одного яйца в день будет достаточно для профилактики деменции. К такому выводу исследователи пришли, изучив рацион 233 человек, среди которых были и те, у кого была диагностирована деменция. По словам ученых, люди с деменцией вдвое реже употребляли яйца в отличие от представителей контрольной группы, что может указывать на несомненную пользу куриных яиц для сохранения когнитивных функций.При этом Зухра Павлова также напомнила, что чрезмерное употребление этого продукта может наоборот привести к проблемам со здоровьем. Так, по словам специалиста, яйца чрезвычайно калорийны, а значит могут приводить к набору лишнего веса и образованию бляшек в сосудах.

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