Эндокринолог Павлова рассказала, сколько яиц в день защитят от деменции
Всего одного яйца в день будет достаточно для профилактики деменции. К такому выводу исследователи пришли, изучив рацион 233 человек, среди которых были и те, у кого была диагностирована деменция. По словам ученых, люди с деменцией вдвое реже употребляли яйца в отличие от представителей контрольной группы, что может указывать на несомненную пользу куриных яиц для сохранения когнитивных функций.
При этом Зухра Павлова также напомнила, что чрезмерное употребление этого продукта может наоборот привести к проблемам со здоровьем. Так, по словам специалиста, яйца чрезвычайно калорийны, а значит могут приводить к набору лишнего веса и образованию бляшек в сосудах.
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