Health News: Нужно ли очищать фрукты от кожуры
Значительная часть специалистов придерживается мнения, что лучше употреблять разные фрукты с кожурой. В ней, как известно, фенольных соединений даже больше, нежели в мякоти. Срезая оболочку, мы снижаем пищевую ценность и лечебные свойства таких продуктов.
Фенолы отличаются противовоспалительными и противомикробными свойствами. Помимо этого, они препятствуют разрушительному действию свободных радикалов. Это особые молекулы кислорода, разрушающие клетки организма и приводящие к его преждевременному старению.
Другие эксперты делают акцент на том, что в кожуре фруктов часто присутствуют скопления пестицидов. Эти ядовитые вещества используются в борьбе с вредителями и возбудителями болезней растений.
Окончательное решение принимать нам самим, в зависимости от личных предпочтений. Издание Health News напоминает: фрукты и ягоды необходимо предварительно тщательно мыть, что заметно снижает риски отравлений и иных негативных побочек.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил valyuha в категорию Разное
Добавить комментарий