Health News: Нужно ли очищать фрукты от кожуры

Польза фруктов несомненна, особенно осенью, когда они наиболее свежие. Их любят многие. Но до сих пор продолжаются дискуссии, как лучше употреблять плоды: с кожурой либо без нее.Значительная часть специалистов придерживается мнения, что лучше употреблять разные фрукты с кожурой. В ней, как известно, фенольных соединений даже больше, нежели в мякоти. Срезая оболочку, мы снижаем пищевую ценность и лечебные свойства таких продуктов.Фенолы отличаются противовоспалительными и противомикробными свойствами. Помимо этого, они препятствуют разрушительному действию свободных радикалов. Это особые молекулы кислорода, разрушающие клетки организма и приводящие к его преждевременному старению.Другие эксперты делают акцент на том, что в кожуре фруктов часто присутствуют скопления пестицидов. Эти ядовитые вещества используются в борьбе с вредителями и возбудителями болезней растений.Окончательное решение принимать нам самим, в зависимости от личных предпочтений. Издание Health News напоминает: фрукты и ягоды необходимо предварительно тщательно мыть, что заметно снижает риски отравлений и иных негативных побочек.

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