Назван разрушающий мозг популярный продукт
Президент Немецкого фонда мозга Франк Эрбгурт назвал сахар продуктом, разрушающим мозг. Он уточнил, что сахар становится ядом только при чрезмерном употреблении.
Как отмечается в материале, высокий уровень сахара в крови повреждает кровеносные сосуды головного мозга и провоцирует отложение бляшек в стенках сосудов, уменьшая приток крови и ухудшая доставку питательных веществ к мозгу. Этот процесс может вызвать различные проблемы, включая сосудистую деменцию и инсульт.
«От сахара необходимо отказываться, так как 40 процентов всех случаев деменции и 90 процентов всех инсультов можно предотвратить», — добавил генеральный секретарь и представитель DGN Питер Берлит.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил gorizont в категорию Неврология
Добавить комментарий