Назван разрушающий мозг популярный продукт

Чрезмерное потребление сахара может повредить мозг, к такому выводу пришли ученые Немецкого общества неврологов (DGN) и Немецкого фонда мозга.Президент Немецкого фонда мозга Франк Эрбгурт назвал сахар продуктом, разрушающим мозг. Он уточнил, что сахар становится ядом только при чрезмерном употреблении.Как отмечается в материале, высокий уровень сахара в крови повреждает кровеносные сосуды головного мозга и провоцирует отложение бляшек в стенках сосудов, уменьшая приток крови и ухудшая доставку питательных веществ к мозгу. Этот процесс может вызвать различные проблемы, включая сосудистую деменцию и инсульт.«От сахара необходимо отказываться, так как 40 процентов всех случаев деменции и 90 процентов всех инсультов можно предотвратить», — добавил генеральный секретарь и представитель DGN Питер Берлит.

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