Нутрициолог Рассохина: ежедневные 50 граммов клюквы дают эффект защиты от раннего старения

Нутрициолог Ольга Рассохина рассказала, какую пользу здоровью может принести ежедневное употребление 50 граммов клюквы.Нутрициолог Рассохина посоветовала россиянам включать в своей повседневный рацион клюкву – эту ягоду специалист назвала кладезем полезных веществ.«Взрослому человеку нужно 50 граммов свежей ягоды в сутки, чтобы полностью восполнить суточную норму витаминов С и К, калия и марганца», - отметила нутрициолог в комментарии NewsNN.По словам Рассохиной, съедаемые ежедневно 50 граммов клюквы дают эффект защиты от раннего старения. Специалистка пояснила, что в ягоде содержится большое количество антиоксидантов, которые не дают свободным радикалам разрушать клетки организма – благодаря такому действию и тормозится процесс старения.Еще одно полезное свойство клюквы заключается в ее способности обеспечивать профилактику инфекционных заболеваний мочевыделительнльной системы.«Кроме того, клюква улучшает состояние сердечно-сосудистой системы, так как снижает уровень «плохого» холестерина в крови, а также препятствует образованию налета на зубах и укрепляет десны», - дополнила эксперт.Рассохина обратила внимание на то, что кислая ягода может вызывать раздражение слизистой оболочки пищеварительного тракта. Согласно рекомендации нутрициолога, при заболеваниях ЖКТ клюкву нужно употреблять строго умеренно во время или сразу после – ни в коем случае не натощак.

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