Стоматолог Сумцова рассказала, чем опасен зубной камень и как его предотвратить

В стоматологии под зубным камнем понимается скопившийся на эмали налет, который со временем имеет свойство затвердевать и доставлять много неудобств. Это распространенная проблема, требующая внимательного подхода и своевременных профилактических мероприятий, поскольку помимо эстетической непривлекательности она таит в себе реальную угрозу для здоровья, рассказала врач-стоматолог Татьяна Сумцова.Причины, виды и последствияКак правило, желтоватый налет на эмали образуется в результате недостаточной гигиены полости рта. Сначала частички оставшейся пищи оседают на поверхности зубов, затем благодаря активному взаимодействию с ферментами слюны быстро грубеют и превращаются в минерализованные отложения. Избавиться от них с помощью простой чистки уже не получится.Основной причиной возникновения зубного камня является некачественная гигиена полости рта, однако его провоцируют и такие факторы, как недостаток твердой пищи, очищающей эмаль естественным путем, неправильный прикус, нарушенный обмен веществ и курение.Основные видыРазличают наддесневой и поддесневой виды.Первый можно заметить невооруженным глазом. Такой вид камня внешне выглядит желтоватым или коричневатым налетом. Поддесневой скапливается в пародонтальных карманах и обычно бывает темно-коричневого либо черно-зеленого оттенка. Обнаружить его может только стоматолог во время приема.Опасные последствияЗубной камень приводит не только к развитию кариеса, но и сильному воспалению десен, пародонтиту. Со временем возникшие отложения провоцируют появление неприятного запаха из ротовой полости, болезненную реакцию на прием горячей и холодной еды, постепенное разрушение зуба при отсутствии лечения.Также стоит помнить и о том, что налет на зубах эстетически непривлекателен, что обычно вызывает психологический дискомфорт.Профилактика зубного камняК счастью, предотвратить появление зубного камня вполне под силу каждому. Первым делом необходимо пересмотреть свое отношение к гигиене ротовой полости: чистить зубы два раза в день, использовать зубные нити для проникновения в межзубное пространство, где имеет свойство скапливаться еда. Очень важно правильно производить само очищение: захватывать во время процесса не только зубы, но и десны, деликатно массируя поверхность щеткой.Минимальное время, которое рекомендуется затрачивать на утренние и вечерние ритуалы в ванной, должно составлять не менее четырех минут. Это значит, что каждой единице необходимо уделять по восемь секунд. Именно так можно качественно и тщательно произвести чистку зубов, удалив налет, который со временем спровоцирует размножение микробов и бактерий.Также отдавать предпочтение при выборе главного инструмента нужно щетине средней жесткости. Многие люди ошибочно приобретают максимально мягкие щетки, но ими убрать налет точно не получится.При профилактике зубного камня важно помнить про регулярное употребление твердой пищи, которая дополнительно удаляет частицы еды. В ежедневном рационе каждого человека должны присутствовать фрукты и овощи. При использовании в сыром виде они эффективно удаляют налет.

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