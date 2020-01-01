Stroke: сердечные заболевания связаны с когнитивными нарушениями

Три распространенных сердечно-сосудистых заболевания у взрослых — сердечная недостаточность, мерцательная аритмия и ишемическая болезнь сердца — связаны с когнитивными нарушениями и повышенным риском деменции, согласно новому научному заявлению Американской кардиологической ассоциации «Вклад сердца в здоровье мозга», опубликованному в журнале ассоциации Stroke.В научном заявлении рассматриваются последние исследования, изучающие связь между сердечно-сосудистым здоровьем и здоровьем мозга, включая когнитивные нарушения или нейропсихологические дисфункции. В заявлении подчеркивается взаимосвязь между мозгом и сердцем и то, насколько важна эта связь для общего здоровья.«Инсульт и снижение когнитивных способностей, оба основных фактора, определяющих здоровье мозга, являются хроническими и инвалидизирующими состояниями, которые оказывают драматическое влияние на индивидуальном и общественном уровне», — сказал профессор Фернандо Д. Тестай из Иллинойсского университета в Чикаго. «Управление здоровьем сердца с раннего возраста важно для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и сердечных событий, защиты здоровья мозга и снижения риска снижения когнитивных способностей в пожилом возрасте».«Деменция обычно рассматривается как неизлечимая и неумолимая болезнь, которую невозможно предотвратить. Однако данные показывают, что принятие здорового образа жизни и раннее выявление и лечение сосудистых факторов риска могут помочь сохранить нормальную работу мозга и уменьшить бремя болезни Альцгеймера и других связанных с ней деменций», - добавил он.Сердечная недостаточностьСердечная недостаточность является серьезной проблемой общественного здравоохранения, ее глубинные причины включают высокое кровяное давление, ожирение и диабет 2 типа. Сердечная недостаточность связана с когнитивными нарушениями, влияющими на такие задачи, как самообслуживание и прием лекарств, особенно у пожилых людей. Метаанализ предыдущих исследований показал, что почти 50% людей с сердечной недостаточностью испытывают те или иные когнитивные нарушения, которые могут влиять на язык, память и/или исполнительные функции. Частота когнитивных проблем, как правило, выше у людей с более тяжелыми типами сердечной недостаточности.Сердечная недостаточность может привести к повреждению мозга несколькими способами. Снижение притока крови может вызвать мини-инсульты или скрытые повреждения мозга. Хроническое воспаление и нейрогормональная активация, которые работают над поддержанием среды мозга, также могут способствовать повреждению мозга. Ожирение и нарушение дыхания во сне являются распространенными состояниями среди людей с сердечной недостаточностью и также связаны с когнитивной дисфункцией. Изменения мозга, такие как уменьшение объема серого вещества и/или повреждение белого вещества, распространены при сердечной недостаточности и способствуют снижению функции мозга. Новые данные также указывают на то, что люди с сердечной недостаточностью и люди с нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера, могут иметь общие генетические вариации.Пациентам с тяжелой сердечной недостаточностью рекомендуется провести когнитивный скрининг перед хирургическим вмешательством в связи с повышенным риском инсульта; известно, что инсульт является одной из наиболее частых причин снижения когнитивных функций.Мерцательная аритмияМерцательная аритмия является наиболее распространенным нарушением сердечного ритма у взрослых, при этом общая распространенность в США, по прогнозам, увеличится с 2,7 миллионов в 2020 году до почти 16 миллионов к 2050 году. Связь между мерцательной аритмией и инсультом хорошо известна, однако связь между мерцательной аритмией и снижением когнитивных способностей требует дополнительных исследований. Крупный метаанализ показал, что мерцательная аритмия увеличивает риск когнитивных нарушений на 39%.Общие факторы риска между мерцательной аритмией и деменцией включают высокое кровяное давление, диабет 2 типа, сердечную недостаточность, курение, сосудистые заболевания, нарушение дыхания во сне и пожилой возраст. Эти факторы вызывают структурные и функциональные изменения мозга, приводящие к снижению когнитивных способностей. Инсульт, основной предиктор когнитивных нарушений, напрямую связан с мерцательной аритмией. Небольшие мозговые кровотечения, или микрокровоизлияния, также чаще встречаются у людей с мерцательной аритмией и связаны с снижением когнитивных способностей.Снижение сердечного выброса, связанное с мерцательной аритмией (похоже на сердечную недостаточность), может нарушить приток крови к ключевым областям мозга, которые отвечают за когнитивные функции. И мерцательная аритмия, и болезнь Альцгеймера связаны с системным воспалением, а воспалительные биомаркеры связаны с повышенным риском образования тромбов и повреждения мозга. Хотя для изучения этой связи необходимы дополнительные исследования, наблюдение иллюстрирует сложное взаимодействие между нервной и сердечно-сосудистой системами.Эффективное лечение мерцательной аритмии, включая использование антикоагулянтов, контроль ритма или процедуры катетерной абляции, может снизить риск снижения когнитивных функций. Текущие исследования изучают, может ли восстановление регулярного сердечного ритма посредством катетерной абляции снизить когнитивную дисфункцию по сравнению с одними лишь лекарствами.Ишемическая болезнь сердцаИшемическая болезнь сердца значительно увеличивает риск слабоумия и когнитивных нарушений. Крупный систематический обзор более 1 миллиона взрослых показывает, что у людей с сердечными заболеваниями риск развития слабоумия на 27% выше, чем у людей без сердечных заболеваний. До 50% людей испытывают потерю функции мозга после сердечного приступа. Данные многочисленных крупномасштабных исследований показывают, что сердечный приступ связан с более резким снижением когнитивных функций, включая память и исполнительные функции. Повышенные уровни накопления кальция в артериях также связаны с более высоким риском развития слабоумия.Ишемическая болезнь сердца может нанести вред функции мозга посредством различных механизмов. Распространенные факторы риска, такие как высокое кровяное давление и диабет 2 типа, вызывают воспаление, которое влияет на гематоэнцефалический барьер и снижает приток крови к мозгу, что приводит к снижению когнитивных способностей и слабоумию. Заболевания сердца также связаны с заболеванием мелких сосудов мозга и снижением притока крови к мозгу, что приводит к когнитивным нарушениям. Эти проблемы также наблюдаются у пациентов с болезнью Альцгеймера, что указывает на тесную связь между повреждением кровеносных сосудов и дегенерацией мозга. Кроме того, генетические факторы, которые увеличивают риск сердечных заболеваний, также могут способствовать уменьшению мозга и снижению когнитивных способностей.Улучшение факторов риска сосудистых заболеваний может сохранить когнитивные способности, хотя конкретные эффекты у пациентов с ишемической болезнью сердца не полностью установлены. Интенсивное лечение артериального давления показало многообещающие результаты в снижении легких когнитивных нарушений, но не слабоумия. Другие исследования показывают, что управление факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний с помощью вмешательств в образ жизни, таких как диета и физические упражнения, может помочь сохранить когнитивное здоровье.«Хотя разрабатываются новые лекарства, потенциально способные лечить болезнь Альцгеймера, медицинское сообщество прекрасно понимает, что профилактика лучше лечения. Необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить и описать, как сердечно-сосудистый уход может улучшить здоровье мозга. Кроме того, необходимы дополнительные исследования, чтобы понять, как пол, раса и этническая принадлежность могут влиять на связь между мозгом и сердцем», - резюмировал Тестай.

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