PsyMed: кофе во время беременности не нарушает развитие мозга ребенка

Ученые из Университета Квинсленда не нашли убедительных доказательств связи между потреблением кофе беременными женщинами и трудностями в развитии нервной системы у их детейУченые проанализировали информацию об образе жизни, потреблении кофеина, здоровье и течении беременности нескольких десятков норвежских пар мать-ребенок. Дополнительно исследователи попросили обоих родителей (при наличии) и детей предоставить образцы биоматериала для проведения генетического анализа. Таким образом ученые смогли установить наследственные факторы риска некорректного развития нервной системы у детей.Когда дети достигли восьмилетнего возраста, родители предоставили отчеты об их социальных, двигательных и речевых навыках. Ученые установили, что потребление кофе во время беременности не оказывало никакого негативного влияния на развивающийся мозг плода.По словам исследователей, раньше считалось, что физиологические изменения во время беременности препятствуют легкому расщеплению кофеина — он может проникнуть через плаценту к плоду, где нет ферментов для его метаболизма. Однако предыдущие обсервационные исследования могли не учесть другие факторы риска неврологических нарушений, такие как плохое питание и вредные привычки.

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