Выявлена связь между ежедневным употреблением яиц и снижением риска деменции

Ученые из University of Wolverhampton и King's College London, выяснили, что ежедневное употребление яиц может помочь снизить риск развития деменции. К таким выводам исследователи пришли, проанализировав данные 466 человек старше 50 лет.В рамках исследования участники предоставили информацию о своем рационе. Половина из них уже имела диагноз «деменция». Оказалось, что среди пациентов с этим заболеванием только 28 % ежедневно употребляли яйца. В то же время, в группе здоровых участников этот показатель составлял более 41 %.По мнению ученых, это свидетельствует о возможной защитной роли яиц в предотвращении когнитивных нарушений. Однако, специалисты подчеркнули, что чрезмерное употребление яиц не приводит к дополнительным преимуществам. Достаточно съедать всего одно яйцо в день, чтобы поддержать здоровье мозга и снизить риск развития деменции.Исследование показывает, что сбалансированное питание, включающее яйца, может стать важной частью профилактики когнитивных расстройств, особенно среди людей старшего возраста. В то же время ученые призывают к осторожности в интерпретации результатов, поскольку для более точного понимания механизма воздействия яиц на здоровье мозга необходимы дополнительные исследования.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки