Daily Mail: чрезмерная потливость может указывать на рак и розацеа

Повышенная потливость может возникать при розацеа — хроническом заболевании кожи, сбоях в работе щитовидной железы и раке у людей старше 80 лет. Об этом рассказала британский терапевт Элли Кэннон.По словам врача, у женщин в период менопаузы приливы жара и повышенное потоотделение может наблюдаться из-за снижения уровня женского гормона эстрогена. Однако для всех остальных людей потливость может быть тревожным признаком.Одной из возможных причин усиленного потоотделения является розацеа. Это хроническое заболевание кожи, характеризующееся стойким расширением капилляров в виде образования красноватой сыпи. При розацеа кожа лица может начать «гореть», что заставляет организм охлаждаться, выделяя пот.Чрезмерное потоотделение также может быть признаком заболевания щитовидной железы, которая помогает регулировать обмен веществ в организме. Другие признаки сбоев в работе этого органа могут включать усталость, увеличение веса, депрессию и мышечные боли.В редких случаях потливость способна сигнализировать о раке. Несколько видов рака крови, связанные с этим симптомом, чаще встречаются у людей старше 80 лет.Некоторые люди также потеют после употребления определенных продуктов, а также алкоголя и кофеина. Чтобы понять, какой именно продукт вызывает потливость, рекомендуется вести дневник питания.

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