Daily Mail: боль в руке может сигнализировать о раке легких

Согласно результатам исследования ученых из Университета Эксетера (Великобритания), боль в руке или плече может сигнализировать о раннем раке легких.Ученые проанализировали данные о симптоматике и течении болезни у 65 тысяч пациентов с раком легких. Они обнаружили, что у 3,6% пациентов боль в плече или руке была одним из первых признаков заболевания.Исследователи отметили, что боль в руке сама по себе не является поводом для паники, так как она часто вызвана другими причинами. Однако если боль сохраняется длительное время или сопровождается другими симптомами, такими как кашель или проблемы с дыханием, следует обратиться к врачу. Ученые добавили, что на этот признак также стоит обратить внимание лицам с генетически обусловленным повышенным риском рака легких.Известно, что возникновение боли в области плеча и руки может быть вызвано увеличением раковой опухоли в размере. В частности, дискомфорт возникает, когда новообразование распространяется из верхней доли легкого в плечевое сплетение.

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