Следите за сахаром в крови: небольшое превышение нормы увеличивает риск рака кишечника

Достаточно всего одной единицы сверх нормы, чтобы попасть в группу риска. Причем особенно высоки шансы у молодых людей. Какой сахар повышает риск рака, узнали ученые из Китая.Колоректальный рак (рак кишечника) — одно из самых распространенных злокачественных заболеваний в мире. В 2020 году было зарегистрировано более 1,9 миллиона новых случаев этого вида рака. Тогда же скончались от болезни 935 тысяч человек. Причем все чаще рак кишечника находят у молодых пациентов — в возрасте до 50 лет.Между тем ученые из Китая обнаружили связь между риском колоректального рака и повышенным уровнем глюкозы в крови. В их исследовании участвовали более 500 тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет, которые на тот момент не имели онкологии.В течение нескольких лет участники регулярно проходили медосмотры, включая измерение уровня глюкозы в крови. При оценке результатов ученые сделали поправку на образ жизни добровольцев. Известно, что неправильное питание, алкоголь, курение, высокий индекс массы тела и недостаток физической активности повышают риск рака кишечника.В итоге оказалось, что с каждым увеличением уровня глюкозы в крови на 1 ммоль/л риск колоректального рака возрастает на 5%. И чем выше уровень сахара, тем больше вероятность развития болезни, особенно когда речь идет о молодых.Так, по данным исследования, у больных сахарным диабетом до 50 лет (содержание глюкозы в крови более 7,0 ммоль/л) риск раннего рака толстой кишки возрастает на 61%. У диабетиков старше 50 лет вероятность развития болезни повышается на 14%.Напомним, что верхняя граница нормы сахара — 6,0 ммоль/л. А значит, показатель глюкозы 7,0 ммоль/л уже увеличивает риск развития рака.«Механизмы, лежащие в основе связи гипергликемии и колоректального рака, включают метаболические преимущества для раковых клеток (для жизни и размножения клеткам нужна глюкоза. — Прим. ред.), нарушение регуляции сигналов инсулина и сопутствующие факторы, такие как окислительный стресс, воспаление и дисбаланс адипокинов (гормоны жировой ткани. — Прим. ред.)», — говорится в исследовании, опубликованном в журнале Национального онкологического центра.Но почему риск рака кишечника выше у молодых диабетиков? Авторы считают, что процесс запускается еще в подростковом возрасте.«Повышенный уровень глюкозы может иметь более выраженный канцерогенный эффект, если воздействие происходит в подростковом возрасте, когда клетки размножаются ускоренными темпами.Люди с хронической гипергликемией, развившейся в детстве или ранней взрослой жизни, будут испытывать десятилетия чрезмерных метаболических расстройств, окислительного стресса и воспаления, что создает среду для развития опухолей», — объясняют ученые.Так, международное исследование 2021 года показало, что высокое потребление простых сахаров и сладких напитков в подростковом возрасте в значительной степени повышает риск развития колоректальной аденомы — предракового состояния толстой кишки. А значит, подростки могут быть наиболее восприимчивы к губительному влиянию высокого уровня глюкозы.«Наше исследование показало положительную связь между уровнем глюкозы в крови и риском колоректального рака в дозозависимом режиме. Это говорит о том, что более жесткий контроль уровня глюкозы должен стать приоритетом для молодых возрастных групп», — приходят к выводу китайские ученые.

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