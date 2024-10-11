Профессор медицины рассказала, как легче просыпаться в тёмное время года

Профессор, доктор медицинских наук и заведующая кафедрой поликлинической терапии Института клинической медицины РНИМУ имени Пирогова Вера Ларина рассказала, как легче просыпаться в тёмное время года.По словам специалисты, при уменьшении длительности светового дня меняется характер циркадных ритмов человеческого организма, следствием чего является выделение в большем количестве начинает гормон сна – мелатонин.Поэтому в данный период очень важно не менять привычный распорядок дня, режим сна и бодрствования, передаёт сайт газеты «Спорт-Экспресс».В этой связи медик советует ложиться спать и пробуждаться в привычное для себя время. При Продолжительность сна, по её словам, должна быть 7-9 часов, что позволит организму постепенно адаптироваться к таким изменениям.Кроме того, при пробуждении Ларина рекомендует перейти из тёмного помещения спальни или комнаты в светлое пространство квартиры, включить максимально яркий свет, открыть шторы или жалюзи.«Если таких мер будет недостаточно, воспользуйтесь специальными лампами с определённой длиной волны, которые подавляют выработку гормона мелатонина и способствую более легкому и быстрому пробуждению», – резюмировала профессор медицины.

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