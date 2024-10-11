Становится причиной гипертонии: кардиолог Малай рассказала, как стресс «убивает» сердце

Врач-кардиолог Анастасия Малай: хронический стресс – один из ключевых факторов возникновения проблем с сердцем.Кардиолог Малай рассказала о том, как стресс «убивает» сердце. Врач заявила: в обширом списке факторов, негативно влияющих на здоровье сердечно-сосудистой системы, стресс является одним из главных. В частности, хронический стресс становится причиной воспаления и других отклонений, ведущих к развитию сердечных патологий.«Острый и хронический стресс могут влиять на сердце по-разному. Обычно острый стресс не вызывает проблем с сердцем, но у некоторых людей может развиться кардиомиопатия. Хронический же способен привести к воспалению, высокому кровяному давлению, аномальному уровню холестерина и атеросклерозу», - отметила кардиолог.Малай уточнила, что в обстоятельствах тревоги и нервного перенапряжения происходит высвобождение гормонов стресса адреналина и кортизола. Именно под их влиянием возникают опасные для сердца неблагополучные процессы – например, развитие инсулинорезистентности или изменение функции сосудов, ведущее к накоплению атеросклеротических бляшек на сосудистых стенках.Одним из наиболее разрушительных для сердца последствий хронического стресса становится сужение кровеносных сосудов и развитие гипертонии – повышенного давления.«Высокое кровяное давление заставляет сердце работать интенсивнее, создавая чрезмерную нагрузку на сердечную мышцу. Со временем это может привести к утолщению стенок сердца – состоянию, известному как гипертрофия левого желудочка», - предупредила кардиолог.Анастасия Малай назвала признаки негативного влияния стресса на сердце – это чувство дискомфорта в груди, одышка, усиливающаяся при физнагрузках, ощущение сбоев в сердцебиении, повышенная усталость. Врач подчеркнула: стрессом нужно уметь управлять, важно укреплять стрессоустойчивость. Этому способствуют занятия спортом, прогулки на свежем воздухе, общение с близкими людьми, достаточное время сна, а также обращение к специалистам за профессиональной помощью.

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