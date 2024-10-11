Названы неочевидные признаки высокого уровня холестерина

О повышенном уровне холестерина в крови может говорить появление серого «кольца» по краю роговицы глаза и возникновение маленьких желтых узелков под кожей на коленях, кистях и ступнях. Об этом рассказал британский терапевт Мартин Скерр.Врач объяснил, что повышенный уровень холестерина в крови представляет серьезную опасность для здоровья. Он может постепенно откладываться на внутренних стенках артерий, образуя так называемые холестериновые бляшки, в результате чего сосуды сужаются и снижается их эластичность. Этот процесс называется атеросклерозом. Он вызывает грозные последствия, среди которых ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда и инсульт.По словам врача, самым простым способом оценки уровня холестерина в крови выступает сдача анализа крови. Однако существуют и внешние признаки, которые могут свидетельствовать о такой патологии. Первый — это отложения холестерина в коже, известные как ксантелазмы или ксантомы. Это желтовато-восковые холестериновые бляшки размером от 10 до 12 мм, которые могут появиться на коленях, кистях и ступнях.Другой признак — это так называемая «старческая дуга» — серое «кольцо», обрамляющее край роговицы глаза. По словам Скерра, ученые не знают, почему оно появляется. Такую дугу иногда называют липоидной, потому что она может возникать при повышении уровня других липидов (жиров) в крови.

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