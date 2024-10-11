Раньше ложиться спать: врач Лебедева сообщила, как похудеть за счет выработки соматотропина

Врач-эндокринолог Диляра Лебедева рассказала, как добиться похудения с помощью сна.Эндокринолог Лебедева сообщила, что процесс жиросжигания в человеческом организме можно сделать более интенсивным, если начать раньше ложиться спать. Медик констатировала, что в тех случаях, когда люди засыпают до 23:00, у них происходит интенсивное высвобождение гормона, влияющего на расход жировой ткани.«Некоторые гормоны помогают худеть, если они вырабатываются в достаточном количестве. Так, например, можно похудеть за счет выработки соматотропина – для этого необходимо отправляться в постель до 23:00», - рассказала Лебедева в Telegram-канале.Другим гормоном, помогающим избавляться от лишнего веса, является тестостерон. Чтобы активизировать его выработку, необходимо заниматься силовыми упражнениями, подсказала специалист.Еще одни гормон, под влиянием которого происходит усиленное жиросжигание, – это тироксин. Лебедева уточнила: его выработка происходит, когда организм получает тирозин, содержащийся в мясе, рыбе и яйцах.

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