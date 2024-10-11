Nutrition Journal: Бобовые укрепляют сердце и сосуды, сохраняя стройность

Международной группой ученых установлено, что фасоль и другие бобовые способствуют снижению риска болезней сердца и сосудов. И при этом помогают сохранять стройность благодаря клетчатке в составе.Эксперты провели анализ биохимического состава и полезных свойств фасоли, гороха, нута и чечевицы. Ученых интересовали свойства как свежих продуктов, так и консервированных, и других форм их заготовок: соления, заморозка, сушка. Выяснилось, что в любом формате бобовые очень полезны для здоровья, особенно, для профилактики ССЗ.У активных почитателей бобовых вероятность недугов сердца и сосудов оказался сниженным на 24%, риски ишемической болезни сердца (ИБС) — на 31%, по инсульту они снижались — на 20%, по диабет — на 23%, онкология грозила реже на 6%.Причиной ученые считают насыщенность этих продуктов калием, который помогает поддерживать эластичность стенок сосудов, тем самым защищая от скачков давления и прочих сосудистых проблем.Клетчатка (пищевые волокна) и белок также изобилуют в составе бобовых. Они помогают добиваться быстрого ощущения сытости, что способствует поддержанию здорового веса. Пищевые волокна еще и гармонизируют состояние ЖКТ, что также служит защитой от сердечно-сосудистых патологий.Новый радикальный способ замедления старения предложил американский исследователь, профессор генетики Жан Эбер. О нем мы недавно рассказали в нашей публикации.

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