Источники калия и магния: врач Арзамасцев назвал продукты для предотвращения аритмии

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев: аритмия бывает обусловлена недостатком калия и магния.Аритмия (нарушение сердечного ритма) может возникать по разным причинам, одна из них – это нехватка микроэлементов, сообщил врач Арзамасцев.«Если аритмия появилась из-за недостатка определенных микроэлементов, могут помочь продукты, которые их содержат», - сказал специалист.Арзамасцев уточнил, что провокатором нарушений сердечного ритма может дефицит магния или калия. Продукты, которые являются источниками этих веществ, будут полезны для предотвращения данной проблемы.Какие продукты богаты калием: курага либо другие сухофрукты, орехи, многие крупы, картофель в мундире, пшеничные отруби, зеленый горошек и бобы, корнеплоды (морковь, свекла, редька), капуста, авокадо, бананы.Какие продукты богаты магнием: орехи, гречка, пшено, бобы, морковь, картофель, абрикосы, бананы, кунжут, мясо.Врач добавил, что недостаток калия может возникать в условиях несбалансированного рациона, при приеме некоторых лекарств или из-за состояний, сопровождающихся потливостью и учащенным мочеиспусканием. Недостаток магния – также из-за неправильного питания или под влиянием длительного стресса.«Для предотвращения аритмии полезно съедать 20–30 граммов сухофруктов или орехов в день, но если состояние не связано с недостатком микроэлементов, то необходима помощь специалиста», - поделился рекомендацией эксперт.Евгений Арзамасцев обратил внимание на то, что аритмия может возникать в cвязи с патологическими изменениями в состоянии сердечно-сосудистой системы.

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