Врач Габдулхакова: по состоянию ногтей можно узнать о разных проблемах со здоровьем

Врач-диетолог Лариса Габдулхакова: очень часто изменения в состоянии ногтей «говорят» о дефиците тех или иных веществ.Врач Габдулхакова заявила, что по состоянию ногтей можно узнать о разных проблемах со здоровьем. В частности, медик прокомментировала распространенное явление – белые пятнышки и черточки, возникающие на ногтевых пластинах.«Белые пятнышки и черточки могут быть единичные и множественные, явные и мелкие. Но суть одна — чаще всего их появление говорит о дефиците организме человека таких элементов, как цинк, селен и железо», - сказала специалист.Если ногти становятся ломкими и тонкими, это чаще всего говорит об анемии, добавила врач. Подобное изменение ногтевых пластин отражает уменьшение содержания гемоглобина и эритроцитов в крови и связанную с ними гипоксию – нехватку кислорода.Также врач указала на другие изменения с ногтями, возникающие из-за тех или иных нарушений или патологий.Ребристая поверхность – чаще всего обуславливается дефицитом белка;Высокие лунки на ногтях больших пальцев рук – указание на дефицит магния;Пожелтение ногтей – сигнал о грибковом поражении;Заусенцы – признак нехватки омега-3 и жирорастворимых витаминов.Габдулхакова отметила, что людям, замечающим у себя неблагополучие с ногтями, не следует заниматься самодиагностикой. Правильнее всего в таких случаях обращаться к врачу – специалист назначит нужные анализы, которые помогут определить первопричину проблемы.

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