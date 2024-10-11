Офтальмолог Дементьев: при сильной боли в глазу нужно срочно обращаться за помощью

Офтальмолог Дмитрий Дементьев объяснил, что может означать возникающая в глазу сильная боль.Офтальмолог Дементьев дал россиянам совет: при сильной боли в глазу нужно срочно обращаться за медицинской помощью. Медик сообщил, что такого рода боль может возникать в том случае, когда происходит резкий подъем внутриглазного давления. Дементьев констатировал: когда возникает сильная боль в глазу, не нужно ждать, когда она стихнет, иначе могут возникнуть очень опасные для человека последствия. Если врачи не вмешаются и своевременно не проведут необходимых процедур для снижения давления, глаз может перестать видеть, предостерег эксперт.«Такое состояние требует оперативного вмешательства специалиста. Поэтому немедленно к врачу, не дожидаясь облегчения. Только скорая помощь», - поделился офтальмолог.Сильная боль и давление в глазу могут означать глазной инсульт. Инсульт глаза, также известный как окклюзия артерии сетчатки, происходит, когда кровяной сгусток (бляшка) попадает с кровью в сетчатку. В его случае, помимо боли и ощущения давления, могут возникать такие симптомы как пятна или мушки в глазах, размытое или расплывчатое зрение, либо его потеря. Глазной инсульт не является смертельным, но возникшая потеря зрения может оказаться необратимой, если человеку не помочь в течение первых нескольких часов. Кроме того, глазной инсульт часто является событием, предвещающим будущий сердечный приступ или инсульт головного мозга.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки