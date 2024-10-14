BDJ Open: сахар разрушает не только зубы, но и десны

Ученые из Манипальского колледжа стоматологических наук установили, что чрезмерное потребление сахара, особенно фруктозы и сахарозы, нарушает микробиом полости рта и провоцирует заболевания пародонта.Исследователи провели анализ ранее опубликованных научных работ на тему влияния сахара на здоровье полости рта. Они выяснили, что избыток сахара в рационе не только вызывает кариес, но и способствует слабому системному воспалению, нарушению барьерной функции кишечника и ухудшению иммунитета. Это приводит к различным сбоям в работе организма, в том числе к гингивиту, пародонтиту и пародонтозу. При этих заболеваниях поражаются ткани, окружающие зубы.Ученые объяснили, что потребление фруктозы нарушает работу белков плотных соединений (TJ proteins) в кишечном барьере, повышая проницаемость органа и позволяя бактериальным токсинам проникать в кровоток. Этот процесс, известный как эндотоксинемия, дополнительно усугубляет системное воспаление и способствует развитию неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП). НАЖБП повышает риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.Исследования также показали, что сахар может навредить здоровью десен даже без проглатывания. Кратковременное полоскание полости рта раствором сахарозы увеличивает количество вредных бактерий, таких как Actinomyces и Streptococcus. Формирование биопленок из этих микроорганизмов на зубах усугубляет воспаление тканей, окружающих зубы.

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