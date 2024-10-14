Ортодонт Московец: Зубы могут быть источником жуткой головной боли

Головные боли могут быть связаны с проблемами зубов. Ортодонт, гнатолог Оксана Московец из клиники «ОМдоктор» рассказала, что хронические головные боли часто вызываются отсутствием нескольких зубов.Нижняя челюсть соединена с черепом через мышцы и связки, а не костями. Жевательные мышцы поддерживают челюсть, распределяя нагрузку по зубам. При потере зубов, особенно боковых, система перераспределяет силы для компенсации, вызывая боли.Неправильный прикус также способствует неправильному распределению нагрузки, вызывая гипертонус жевательных мышц и боли, отметила эксперт.Височная мышца отвечает за вертикальные движения челюсти и при перенапряжении образует триггерные точки, вызывая дискомфорт. Это может вызывать головные боли, боли в суставах, щелчки и хруст при движении челюсти, добавила она.Потеря зубов также может вызывать дисфункцию височно-нижнечелюстного сустава. Суставные головки давят на височную кость, вызывая боли, шум в ушах и затруднения при открывании рта, подчеркнула Московец.Для решения проблемы может потребоваться лечение у невролога или физиотерапевта, заключила специалист.

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