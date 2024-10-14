Ортодонт Московец: Зубы могут быть источником жуткой головной боли
Нижняя челюсть соединена с черепом через мышцы и связки, а не костями. Жевательные мышцы поддерживают челюсть, распределяя нагрузку по зубам. При потере зубов, особенно боковых, система перераспределяет силы для компенсации, вызывая боли.
Неправильный прикус также способствует неправильному распределению нагрузки, вызывая гипертонус жевательных мышц и боли, отметила эксперт.
Височная мышца отвечает за вертикальные движения челюсти и при перенапряжении образует триггерные точки, вызывая дискомфорт. Это может вызывать головные боли, боли в суставах, щелчки и хруст при движении челюсти, добавила она.
Потеря зубов также может вызывать дисфункцию височно-нижнечелюстного сустава. Суставные головки давят на височную кость, вызывая боли, шум в ушах и затруднения при открывании рта, подчеркнула Московец.
Для решения проблемы может потребоваться лечение у невролога или физиотерапевта, заключила специалист.
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