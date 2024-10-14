Эффективные противораковые продукты из средиземноморской диеты назвали эксперты

О благотворном воздействии средиземноморского рациона на здоровье человека в целом известно давно. Последние исследования, о которых рассказал ресурс ИноСМИ, подтверждают, что часть продуктов из этой диеты способны предотвратить онкологию.Лесные ягоды. Обилие в них клетчатки, витаминов и антиоксидантов позитивно отражается на пищеварительной системе, способствуя защите от опухолей. Аналогичным действием обладают бобовые и зеленые листовые овощи.Ферментированные продукты и чеснок. Их противораковые свойства основаны, соответственно, на пробиотиках и аллицине. Служат профилактикой колоректального и нескольких других видов онкологии, усиливая иммунитет.Крестоцветные овощи: брокколи и капуста — белокочанная, брюссельская, цветная — содержат индол-3-карбинол, известный противораковыми свойствами. Орехи и тёмный шоколад, как показали недавние эксперименты, также помогают защитить организм от подобных патологий.Жирная рыба и цельнозерновые продукты обладают широким противораковым спектром действия. Колоректальные опухоли, онкология молочной железы и некоторые другие разновидности развиваются заметно реже у тех, кто регулярно включает в рацион подобные продукты.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки