Врач-кардиолог: как инновации в лечении спасают сердца

Болезни сердечно-сосудистой системы остаются главной причиной смертности по всему миру, но современные достижения в кардиологии дают надежду миллионам пациентов на более долгую и качественную жизнь. Врач-кардиолог Юрий Беленков, профессор и академик РАН, рассказал о том, как новые методики диагностики и терапии помогают предотвращать серьёзные осложнения и продлевать жизнь пациентов.Топ-3 заболеванийНа первом месте среди сердечно-сосудистых болезней сегодня находятся артериальная гипертония и ишемическая болезнь сердца. За третье место ведут "борьбу" фибрилляция предсердий и сахарный диабет второго типа, который, по мнению некоторых специалистов, можно считать эквивалентом ишемической болезни сердца. Примечательно, что диабет всё чаще лечат не эндокринологи, а кардиологи.Лечение по индивидуальным фенотипамСовременные подходы к лечению кардиологических заболеваний основаны на учёте фенотипов — особенностей течения болезни у конкретного пациента. Как отмечает Юрий Беленков, принцип "лечить не болезнь, а больного" становится особенно важным в условиях стремительного развития кардиологии. Важная задача врачей — не затягивать с лечением и сразу назначать наиболее эффективные препараты и их комбинации. Например, артериальную гипертонию лечат комбинированными препаратами, которые содержат два и более активных вещества.Кардиоонкология — новое направлениеОдной из интересных новинок является развитие кардиоонкологии, изучающей влияние кардиотоксичных методов лечения на пациентов с онкологией. Эти методы терапии могут продлевать жизнь, но требуют внимательного контроля состояния сердца и сосудов.Как избежать сердечно-сосудистых заболеванийВрач напоминает о важности профилактики, начиная с детства. Здоровый образ жизни, контроль веса, регулярные визиты к врачу и учёт наследственности играют ключевую роль в предотвращении сердечных проблем. Курение, алкоголь и неправильное питание — основные факторы риска, на которые каждый может повлиять.Современная кардиология предлагает широкий спектр препаратов и методов диагностики, включая дистанционное наблюдение за пациентами с помощью гаджетов. Важно, чтобы пациенты брали ответственность за своё здоровье, поддерживая постоянный контакт с врачами и следя за своим состоянием в повседневной жизни.

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