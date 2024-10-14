Кардиолог Фадюхина: аритмия может оказаться для человека смертоносной
Аритмия или нарушение ритма сердца многим не кажется опасной патологией. Но иногда ее приступ может оказаться для человека смертоносным, об этом врач Фадюхина сообщила в комментарии
«В редких случаях приступ аритмии может оказаться фатальным — человек может умереть. Поэтому никогда не следует игнорировать ощущение перебоев или остановок в работе сердца», - заявила специалистка.
Говоря о других возможных симптомах аритмии, Юлия Фадюхина перечислила следующие проявления:
Ощущение давления, дискомфорта за грудиной;
Чувство нехватки воздуха;
Одышка;
Слабость;
Быстро возникающая утомляемость;
Головокружение;
Обмороки.
Кардиолог добавила, что бывают случаи, когда развитие аритмии происходит практически бессимптомно, и нарушения сердечного ритма обнаруживается случайно (например, при обследовании пациента из-за других проблем). Врач подчеркнула, что проверять состояние сердца нужно несмотря на отсутствие жалоб. Проводить такие профилактические проверки с определенной периодичностью особенно важно после 40 лет.
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