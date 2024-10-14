Кардиолог Фадюхина: аритмия может оказаться для человека смертоносной

Кардиолог Юлия Фадюхина назвала симптомы, по которым можно узнать аритмию.Аритмия или нарушение ритма сердца многим не кажется опасной патологией. Но иногда ее приступ может оказаться для человека смертоносным, об этом врач Фадюхина сообщила в комментарии«В редких случаях приступ аритмии может оказаться фатальным — человек может умереть. Поэтому никогда не следует игнорировать ощущение перебоев или остановок в работе сердца», - заявила специалистка.Говоря о других возможных симптомах аритмии, Юлия Фадюхина перечислила следующие проявления:Ощущение давления, дискомфорта за грудиной;Чувство нехватки воздуха;Одышка;Слабость;Быстро возникающая утомляемость;Головокружение;Обмороки.Кардиолог добавила, что бывают случаи, когда развитие аритмии происходит практически бессимптомно, и нарушения сердечного ритма обнаруживается случайно (например, при обследовании пациента из-за других проблем). Врач подчеркнула, что проверять состояние сердца нужно несмотря на отсутствие жалоб. Проводить такие профилактические проверки с определенной периодичностью особенно важно после 40 лет.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки