Только не противовирусные: врач Ярцева пояснила, какие препараты можно принимать самостоятельно

Врач-терапевт Ирина Ярцева: последствия самостоятельного приема противовирусных средств могут быть непредсказуемыми.Многие люди, ощутив симптомы, присущие ОРВИ, принимают противовирусные препараты. Врач Ярцева констатировала: подобная самодеятельность очень рискованна, принимать такие лекарства самостоятельно нельзя.«Бесконтрольный прием противовирусных препаратов опасен тем, что вместо реальной проблемы пациенты занимаются предположительной, доверяя лишь догадкам. Последствия от такого лечения непредсказуемы», - заявила медик .Ярцева отметила, что схожими симптомами могут проявляться разные инфекции. Как сказала специалист, из десяти человек с одинаковыми симптомами у десяти могут быть разные диагнозы. Терапевт подчеркнула, что люди с похожими внешне признаками недомоганий могут нуждаться в разном лечении, в использовании разных препаратов.Говоря конкретно о противовирусных средствах, Ярцева обратила внимание на то, что они не борют напрямую с вирусными частицами – их эффект заключается в воздействии на внутренние резервы организма. Врач подчеркнула, что долгосрочные последствия приема таких препаратов еще не изучены..«До сих пор неизвестно, что будет с организмом при длительном приеме противовирусных».Медик пояснила, какие препараты можно принимать самостоятельно при ОРВИ – это жаропонижающие средства (любые другие лекарства должны назначаться исключительно врачом). Также в случае болезни можно помочь своему организму, отказавшись от работы и рутинных дел, как можно больше отдыхая и тратя много времени на сон.

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