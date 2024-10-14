Невролог рассказала, можно ли защититься от деменции

Одна из сессий на XI российском форуме биотехнологий OpenBio-2024 была посвящена здоровью мозга. В частности, эксперты раскрыли тему нейродегенеративных патологий. На сегодняшний день нет методов, позволяющих остановить течение такого рода заболеваний, поэтому особо остро стоит вопрос профилактики.Юлия Шпилюкова, к.м.н, научный сотрудник, врач-невролог 5-го неврологического отделения с молекулярно-генетической лабораторией, ФГБНУ Научный центр неврологии рассказала о первичной, вторичной и третичной профилактике деменции.Первичная профилактика касается воздействия на всю популяцию, независимо, есть ли у людей риски развития заболевания. Это воздействие до начала нейродегенеративных процессов, требующее государственных решений: например, пропаганда ЗОЖ и медосмотров среди лиц молодого и среднего возраста. При обнаружении патологий необходимо своевременное лечение, чтобы не было задержек в терапии таких болезней как сахарный диабет, артериальная гипертензия, депрессия и т.д.Первичная профилактика подразумевает и обеспечение населения высоким уровнем образования, поддержание интереса к интеллектуальной деятельности у более взрослых людей – это помогает создавать и поддерживать когнитивный ресурс головного мозга. Третий пункт в этом уровне профилактике – улучшение экологической обстановки. Плохая экологическая обстановка влияет на риски развития деменции, сегодня есть много работ, подтверждающих ее роль в развитии болезни Паркинсона, например.Вторичная профилактика нацелена на людей, у которых есть риск развития какого-либо нейродегенеративного заболевания: вмешательство на этом этапе может замедлить этот процесс. Какие мероприятия могут помочь? Сегодня много исследований посвящено разработке биомаркеров – для болезни Паркинсона и болезни Альцгеймера. Биомаркеры, которые можно выявить в биологических жидкостях – в крови, в цереброспинальной жидкости, генетические биомаркеры, МРТ-биомаркеры: для каждого заболевания – свой ряд биомаркеров, который поможет своевременно, желательно до клиники, заподозрить патологию. К вторичной профилактике относится и внедрение немедикаментозных способов задержки прогрессирования нейродегенеративных заболеваний: например, физическая активность.Третичная профилактика – это лечение людей с уже установленным заболеванием.«То есть, вмешательство иногда может замедлить нейродегенерацию, но, так как она запущена уже десятки лет назад, то, скорее всего, эффективно оно не будет. Но здесь безусловно необходимы разработки и попытки использования болезнь-модифицирующей терапии, симптоматического медикаментозного и немедикаментозного лечения, это может быть и хирургическое лечение пациентов с болезнью Паркинсона, и лекарственное лечение при болезни Альцгеймера, но повторюсь, не один из этих методов не останавливает прогрессирование процесса», – объяснила врач.Сегодня есть определенные методы для третичной профилактики нейродегенеративных заболеваний, есть возможность контролировать симптомы у пациента – но остановить течение заболевания на сегодняшний день, к сожалению, невозможно. Задача будущего – разрабатывать такие технологии, которые помогут заниматься диагностикой в максимально ранние сроки.

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