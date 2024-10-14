Кормите мужа рыбой. Исследование показало, что омега-3 снижает агрессию

Полезные жирные кислоты способны сбавить на треть накал страстей. Причем работает это как для взрослых, так и для детей.Накормите человека, и он подобреет. Еще 20 лет назад ученые из Университета Пенсильвании выяснили, что недоедание, нехватка белка, микроэлементов, в том числе железа и цинка, может повлиять на поведение ребенка. Он становится агрессивнее.А теперь исследователи из того же университета пришли к выводу, что человек может подобреть благодаря жирным кислотам омега-3.Ведущий автор исследования — Адриан Рейн, нейрокриминолог, который использует нейронауку для понимания и предотвращения преступлений. В течение многих лет он изучал, может ли добавка рыбьего жира сделать человека менее агрессивным.А теперь ученый нашел дополнительные доказательства своей теории. Для этого он провел метаанализ 29 рандомизированных испытаний, в которых участвовали около 4 тысяч человек. Автор обнаружил: омега-3 на 30% снижает уровень агрессии. Правда, на этот эффект влияют возраст, пол, дозировка, продолжительность приема добавки, а также диагноз.При этом рыбий жир способен успокоить и взрослых, и детей.«Омега-3 снижает как реактивную агрессию, то есть поведение в ответ на провокацию, так и проактивную агрессию, которая запланирована», — говорится в исследовании, опубликованном в журнале Aggressive and Violent Behavior.Но как именно добавки рыбьего жира влияют на поведение? Исследования показывают, что агрессия возникает из-за отклонений в работе мозга. Так, у жестоких преступников оказалась слабой связь между участками мозга, которые отвечают за сочувствие и тревожность. В свою очередь, жирные кислоты омега-3 улучшают работу мозга. И это, как видно, сказывается не только на памяти, способности к обучению и других когнитивных функциях, но и на поведении человека.«Пора внедрить добавки омега-3 для снижения агрессии у детей и взрослых — в обществе, в психиатрических больницах, в тюрьмах», — говорит Адриан Рейн. — Да, это не волшебная палочка, которая полностью решит проблему насилия. Но, основываясь на наших выводах, мы твердо верим, что омега-3 способна помочь».По крайней мере, родители, которые пытаются справиться с агрессией ребенка, должны знать, что в дополнение к любому другому лечению одна-две дополнительные порции рыбы в неделю могут помочь.«Омега-3 уменьшает общее воспаление в организме и поддерживает жизненно важные процессы в мозге, обеспечивая их бесперебойную работу, что может способствовать лучшему контролю поведения», — комментирует исследование эндокринолог Зухра Павлова.Кроме того, рыбий жир полезен при заболеваниях сердца, гипертонии и профилактике деменции. Врач напоминает, что минимальная доза омеги-3, рекомендуемая кардиологами, — 300 мг в сутки.Можно ли получить суточную дозу омеги-3 из рыбы«Минимальную суточную дозу омеги-3 возможно получить из рыбы жирных морских пород при условии, что ее не замораживали-размораживали несколько раз на пути к столу. Срок ее хранения тоже играет не последнюю роль, — подчеркивает эндокринолог. — В нашем организме эти жирные кислоты не вырабатываются. Поэтому принимать рыбий жир в профилактической дозе полезно практически всем».

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