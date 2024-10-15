Диетолог раскрыла, бывают ли безвредные для фигуры снеки

Для сохранения фигуры лучше выбирать снеки, содержащие не пальмовое, а кокосовое масло, рассказала главный диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина. Она отметила, что данный продукт как минимум не навредит, если содержит в себе злаки.Если человек нацелен на снижение веса, то ему стоит контролировать не только количество калорий в снеках, но и объем углеводов в составе. Они обладают высоким гликемическим индексом и вызывают быстрый всплеск инсулина, что не способствует похудению. Важно избегать добавленного сахара. Он может скрываться в крахмалах и других компонентах, — отметила Пичугина.По ее словам, предпочтительнее выбирать продукты с минимально обработанными компонентами: цельные, а не измельченные злаки, дробленые или целые орехи и семечки. Также стоит избегать продуктов с искусственными красителями, усилителями вкуса, ароматизаторами и другими химикатами, отметила эксперт.Дома лучше готовить батончики из овсянки или гречки, сушеной клюквы, клубники, кураги или чернослива, кедровых орехов, миндаля и меда. Состав таких сладостей точно будет полезным. Пищевые волокна злаков и сухофруктов дают чувство сытости, обладают благотворным действием на перистальтику кишечника. Сухофрукты содержат калий и магний, необходимые для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы. Медь в их составе участвует в кроветворении, — подытожила Пичугина.

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