Образование тромбов можно предотвратить: ученые назвали 6 продуктов для разжижения крови

Употребление некоторых продуктов является хорошей профилактикой густой крови, которая становится склонной к образованию тромбов.

Слишком густая кровь провоцирует проблемы с кровообращением, ведущие к возникновению атеросклероза, почечной, печеночной и сердечной недостаточности, инфаркта и инсульта – патологий, сопряженных с риском преждевременной смерти. Нормальное кровообращение стратегических важных для жизни человека органов нарушается, главным образом, из-за тромбов, которые формируются из слипающихся частиц густой крови. Между тем опасные процессы сгущения крови и образования тромбов можно предотвратить, об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на данные греческого портала Pronews.gr.

Одной из эффективных мер для разжижения крови ученые считают правильное питание.

«Образование тромбов в значительной степени можно предотвратить, добавив в рацион продукты и напитки, разжижающие кровь».

Ученые назвали 6 продуктов для эффективного разжижения крови естественным образом:

Чеснок;
Имбирь;
Куркума;
Жирная рыба;
Кайенский перец4
Авокадо.

Эти продукты считаются хорошими средствами разжижения крови благодаря содержанию отдельных веществ. Например, таких как омега-3.

«Омега-3 способствуют снижению уровня триглицеридов, уменьшению воспаления. Это помогает предотвратить чрезмерное свертывание крови, уменьшая вероятность образования сгустков», - объясняют эксперты.

Кроме того, эффективными натуральными антикоагулянтами являются витамин Е и такое вещество как салицилат.
Также, напоминают врачи, для надлежащего разжижения крови важно употреблять достаточно чистой воды, избегать длительного нахождения в сидячем положении и в целом достаточно много двигаться, ходить пешком. Вдобавок специалисты призывают не курить.

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