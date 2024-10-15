Как избавиться от чувства голода: 12 советов желающим похудеть

Тем, кто борется с лишними килограммами, будет полезно знать маленькие трюки, которые помогут избавиться от чувства голода.«Ветераны похудения» Вам скажут, что самый главный враг на пути к стройности это голод. Именно голод не дает думать ни о чем, кроме еды; именно голод тянет нас к холодильнику и заставляет нарушать клятвенное обещание не жрать после шести. Именно с голодом мы ведем неравный бой, и, увы, зачастую проигрываем. В этой статье я приведу топ самых действенных способов победить чувство голода, которые сделают Ваше похудение легким и приятным.12 действенных способов победить чувство голодаНо для начала, давайте разберемся, что такое голод и где он живет? А живет чувство голода совсем не в желудке, как бы это не удивляло, а в головном мозге, где расположены центр голода и центр насыщения. Действительно за чувство голода и чувство насыщения отвечают разные участки головного мозга.У Вас никогда не возникал вопрос почему временами «жрешь, как не в себя», а все равно голодная? Или наоборот, не замечаешь, что целый день ничего в рот не брала? Ответ как раз и кроется в том, что эти два чувства регулируются разными центрами управления. И это отличная новость потому, что если это так, то голод можно «обмануть».Способ 1. Сбалансированное питание и витаминный комплекс.Если Вашему организму не хватает каких-то витаминов и микроэлементов, он не напишет вам список, чего ему недостает, он просто будет сигнализировать Вам через чувство голода. Именно поэтому все моно-диеты сопровождаются постоянными и болезненными приступами под названием «Хочу жрать» и частыми срывами. Особенно это касается безуглеводных диет на которых всех без исключения тянет на «сладкое».Так же, что бы сохранить чувство сытости на длительное время, необходимо в каждый прием пищи употреблять белок. Дело в том, что белок дольше усваивается, а следовательно желудок дольше остается полным.Способ 2. Питание по графикуКакую бы систему похудения вы не выбрали, будь то дробное питание или система «пищевых окон», важно соблюдать время приема пищи. Организм привыкает к любому распорядку, если в нем есть стабильность. Но, если вы питаетесь хаотично, реагируя на зов организма, вы будете постоянно испытывать голод. При этом очень часто организм путает истинный голод с жаждой или даже тревогой.Способ 3. «Правило 20-ти минут».Вы помните, что за чувство голода и чувство насыщения отвечают разные центры головного мозга? И им нужно время для передачи информации, и у меня впечатление, что там какие-то проблемы со связью.Требуется не менее 20-ти минут, что бы центр голода получил депешу о том, что человек наелся. И тут два выхода или есть очень медленно (для меня лично это не реально) или определить порцию заранее и потом не поддаваться не провокации организма «Еще хочу!» и потерпеть 20 минут.Способ 4. Хочешь есть – попей воды.Очень часто наш организм путает голод с жаждой. Особенно это актуально для зимнего периода, когда в помещениях интенсивно работают приборы отопления и влажность гораздо ниже нормы. Поэтому примите за правило, если вы чувствуете голод во внеурочное время выпейте стакан чистой воды комнатной температуры.Способ 5. Спорт и прогулки.Вы никогда не замечали, что после интенсивных занятий спортом жрать не хочется, хотя казалось бы…?Этому феномену есть два простых объяснения. Во-первых, при спорте и прогулках клетки насыщаются кислородом, в результате чего есть хочется меньше. Во-вторых, при активной физической нагрузке вырабатывается лептин - гормон, подавляющий «зверский» аппетит.Способ 6. Иногда лучше жевать, просто жевать.Жвачка со сладким вкусом, но без сахара способна притупить острое чувство голода, но помните, что это скорая помощь, к которой прибегать лучше в крайних случаях, ибо частое ее употребление способно нарушить пищеварительную систему.Способ 7. Огрызки от яблок.Вы выбрасываете огрызки и не идите косточки? А очень зря. Именно в них содержится суточная доза йода. А нехватка в организме йода, как ни странно, вызывает голод.Способ 8. Долой острые приправы.Жгучие приправы, к которым относятся: острые сыпучие приправы и соусы, корни хрена, имбиря и т.д. – именно эти продукты раздражают слизистую желудка и вызывают аппетит.Способ 9. АроматотерапияА вот нюхать очень даже полезно. Стоит только почувствовать определенный аромат, как аппетит постепенно снижается. Особенно хороши в борьбе с чувством голода ароматы ванили, мяты банана и даже кожура грейпфрута.Способ 10. Дыхательные упражнения.Захотелось есть? Попробуйте подышать. Глубокий вдох и выдох на пять счетов, снова глубокий вдох, задержали воздух в легких на четыре счета и медленный выдох. Такого насыщения кислородом достаточно, что бы заглушить чувство голода минут на сорок-час.Способ 11. Самомассаж.Есть в нашем организме волшебная точка, массируя которую, можно избавиться от чувства голода. И расположена она в маленькой впадинке между верхней губой и носом. Просто ритмично нажимайте ее подушечкой среднего пальца в течение 15-20 секунд, и чувство голода отступит.Способ 12. Сон.Во время сна голода не чувствуешь. Не можешь заснуть от голода, выпей снотворного (шутка). А, если серьезно, то исследования, проводимые в Соединенных Штатах Америки (стране толстяков) показали, что люди, которые спят 5-6 часов в сутки больше склонны к ожирению, чем те, кому на сон требуется 7-8 часов. Не знаю в чем причина этого феномена, возможно потому, что вторым остается меньше времени на еду, но факт остается фактом.Приведенные способы очень просты, но в то же время невероятно эффективны. Используя их, вы избавитесь от чувства голода, который приводит к лишним перекусам и срывам, а как следствие и лишним килограммам

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