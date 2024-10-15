Смерть от тромбоза: врач Ломакин назвал несколько факторов сгущения крови в самолете

Врач-кардиолог Никита Ломакин объяснил, почему во время полета в самолете можно пострадать от опасных последствий тромбоза, включая летальный исход.Врач Ломакин сообщил, что существует такая статистика: на каждые 6000 авиаперелетов приходится один тяжелый инцидент, обусловленный тромбозом, – например, это может быть инфаркт или инсульт, легочная эмболия. При этом для пострадавших серьезно повышается риск смерти.«Риск тромбоза превышает все другие риски для здоровья, связанные с полетами на самолетах», - заявил Ломакин.Врач назвал несколько факторов, увеличивающих вероятность смерти от тромбоза в связи со сгущением крови и ее повышенной свертываемостью в самолете.В частности, пострадать из-за тромбов в этих обстоятельствах прежде всего рискуют люди, уже имеющие хронические нарушения в состоянии сосудов, сердца, крови. По словам кардиолога, если, например, у человека имеется тромбоз вен, в полете для него возрастают шансы подвергнуться тромбофлебиту или тромбоэмболии легочной артерии, которые могут закончиться фатально. Кроме того, группу риска из числа авиапассажиров составляют люди, которые до этого долго находились в обездвиженном состоянии, беременные и женщины, принимающие противозачаточные таблетки, или спортсмены, занимающиеся «сушкой».Ломакин обратил внимание на то, что организм человека в салоне самолета подвергается воздействию перепадов давления в салоне самолета, а кровь меньше чем нужно насыщается кислородом. Особенно плохо переносится такое изменение курильщиками и людьми с нарушениями в сердце. Еще один фактор – повышенная сухость воздуха в самолете. Медик констатировал: при пониженной влажности кровь становится более густой, и это повышает риск тромбоза.«Учитывая, что пассажир большую часть сидит неподвижно, могут возникнуть отеки. Поэтому, кстати, мы не рекомендуем принимать снотворное в полёт. Уж лучше ночь с плохим сном, чем обездвиженность в тесном пространстве на несколько часов. Отсутствие движения увеличивает риск тромбоза», - постулировал кардиолог.Ломакин отметил, что во время авиапутешествия нужно осуществлять профилактику сгущения крови и тромбоза – например, необходимо отказаться от алкоголья, пить чистую воду и выполнять доступные упражнения.

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