Ученые объяснили, почему женщинам и мужчинам нужен разный завтрак

Различия в метаболизме мужчин и женщин стали предметом нового исследования, результаты которого опубликованы в журнале Computers in Biology and Medicine. Ученые из Университета Ватерлоо в Канаде провели комплексный анализ, используя математическую модель метаболизма, учитывающую половые особенности.Исследование фокусировалось на влиянии утреннего приема пищи на обмен веществ у представителей обоих полов. Ученые создали "метаболическую модель тела" для мужчин и женщин, учитывая множество факторов. В расчет были приняты процессы, происходящие в различных органах, включая мозг, сердце, желудочно-кишечный тракт, печень, поджелудочную железу и жировую ткань. Модель также учитывала 25 реакций организма на пищу, в том числе выработку гормонов, а также скорость расщепления и усвоения определенных групп продуктов.Результаты исследования показали значительные различия в метаболизме мужчин и женщин после пробуждения. У мужчин наблюдалась лучшая реакция на прием пищи с высоким содержанием сложных углеводов. Это означает, что для мужского организма оптимальным завтраком являются продукты, богатые клетчаткой и медленными углеводами, такие как отруби, овсянка, рис, гречка, бобовые, цельнозерновой хлеб, картофель, капуста, а также некоторые фрукты - чернослив, бананы, финики и яблоки.В отличие от мужчин, женский метаболизм показал лучшую активацию при употреблении пищи с более высоким содержанием полезных жиров. Для женщин более подходящим вариантом завтрака оказались такие продукты, как омлет, авокадо, рыба, орехи, семена, оливковое масло, оливки, кунжут, сыр тофу, бобовые, сало, тыквенные семечки и красная икра.Исследователи отметили, что печень и жировая ткань у мужчин и женщин по-разному накапливают питательные вещества, что влияет на многие метаболические процессы. Несмотря на то, что у женщин в среднем больше жировой ткани в процентном соотношении, чем у мужчин, это не означает, что они менее эффективно сжигают жир для получения энергии.Модель показала интересную особенность женского метаболизма: женщины склонны запасать больше жира сразу после еды, но во время голодания этот жир сжигается у них активнее, чем у мужчин. Ученые подчеркивают, что при правильной настройке метаболизма все процессы могут происходить значительно эффективнее.Эти выводы подчеркивают важность индивидуального подхода к питанию с учетом половых различий. Исследование демонстрирует, что универсальные диеты могут быть менее эффективными, чем питание, адаптированное под физиологические особенности конкретного человека.Эксперты отмечают, что строгие диеты часто оказываются неэффективными в долгосрочной перспективе. После окончания периода ограничений велика вероятность возвращения потерянного веса. Кроме того, скудный рацион может нанести вред организму, лишая его необходимых питательных веществ, витаминов и минералов.

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