Врачи назвали четыре жирных продукта, необходимых для крови и сосудов
В небольшом количестве сыр пойдет на пользу, так как содержит много кальция, необходимого для здоровья и крепких костей. Есть в жирном продукте и витамины группы B, A, C и E.
Также специалисты отметили пользу красной икры, где вместе с белком, который легко и быстро усваивается примерно за час, присутствуют омега-3 жирные кислоты. Доказано, что последние снижают риски развития заболеваний сосудов.
"Есть в икре и витамин D, поддерживающий иммунную систему", - добавили врачи.
Еще один продукт, в котором есть жирные кислоты, благотворно влияющие на мозговую деятельность, - тунец. Количество ценного белка в продукте - 25 граммов на 100 граммов.
"Кроме того, в тунце также много йода, калия, селена", - заключили специалисты.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил belyash в категорию Разное
Добавить комментарий