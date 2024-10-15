Доктор Павлова: Отказ от курения может продлить жизнь на 8 лет
Для того чтобы доказать фактический вред курения, ученые проанализировали данные о людях, которые никогда в жизни не курили, и людей, которые курили до определенного момента своей жизни.
Сравнив результаты, ученые пришли к выводу, что человек способен продлить до 8 лет жизни, если откажется от курения после 35 лет. Если бросить в 45 лет, можно сохранить до 5,6 лет жизни; в 55 лет – до 3,4 лет, в 65 лет – до 1,7 лет, а в 75 – до 0,7 лет.
Кроме того, Зухра Павлова напомнила, что курение приводит к целому ряду опасных заболеваний. В том числе онкологии, болезней сердца и легких.
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